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Reuters: Талібан веде перемовини з Росією щодо торгівлі у національних валютах

Також аналогічні перемовини Афганістан веде з Китаєм.

Reuters: Талібан веде перемовини з Росією щодо торгівлі у національних валютах
Халіл Ур-Рахман Хаккані відвідує церемонію в Кабулі, Афганістан, 7 лютого 2023 року
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Талібану веде переговори з Росією і Китаєм щодо переходу на розрахунки в національних валютах у двосторонній торгівлі.

Про це пише Reuters.

За словами виконувача обов’язків міністра торгівлі Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі, технічні команди обох країн уже працюють над відповідною угодою. Азізі також повідомив, що подібні пропозиції направлено Китаю, деякі переговори були проведені з посольством Китаю в Кабулі.

"Ми зараз беремо участь у спеціалізованих обговореннях цього питання з урахуванням регіональних і глобальних економічних умов, санкцій і викликів, з якими стикаються Афганістан і Росія. Тривають технічні дискусії", каже він.

Азізі додав, що річний двосторонній товарообіг між Росією та Афганістаном наразі становить близько 300 мільйонів доларів, і цей показник, ймовірно, значно зросте, оскільки обидві сторони збільшуватимуть інвестиції. Його адміністрація очікує, що Афганістан купуватиме більше нафтопродуктів та пластмас у Росії, сказав він.

Щодо Китаю, то міністр повідомив, що щорічна торгівля з цією країною сягає близько 1 млрд дол, і створено спільну робочу групу між Міністерством торгівлі Афганістану та китайським посольством.

Фінансова система Афганістану фактично відрізана від глобального банківського ринку через санкції проти лідерів Талібану, який повернувся до влади у 2021 році. Це, а також скорочення гуманітарної допомоги з боку США, суттєво обмежило надходження доларів до країни.

За словами Азізі, афгані залишається відносно стабільною валютою, і уряд прагне залучити міжнародні інвестиції, зокрема з боку діаспори, щоб уникнути дефіциту долара.

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