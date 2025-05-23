Reuters: оператор "тіньового флоту" РФ зазнав майже $400 мільйонів збитків через санкції

"Совкомфлот" повідомив про падіння виручки в першому кварталі на 49%.

Провідна російська танкерна група "тіньового флоту" "Совкомфлот" зазнала збитків у розмірі 393 мільйонів доларів у першому кварталі цього року черех західні санкції.

Про це пише Reuters.

США та Європейський Союз запровадили санкції проти "Совкомфлоту" та його флоту танкерів у 2024 році, щоб спробувати зменшити доходи Росії від продажу нафти, які вона може використовувати для фінансування війни в Україні.

У січні Сполучені Штати додали нові судна "Совкомфлоту" до санкційного списку та відкликали ліцензію США, видану минулого року, яка дозволяла деяким суднам російським кораблям працювати, попри санкції.

"Совкомфлот" повідомив про падіння виручки в першому кварталі на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 278,5 мільйона доларів США, заявив, що січневі санкції "мали особливий вплив, створивши додаткові комерційні та операційні труднощі".

"Посилення західних санкцій ускладнило експлуатацію флоту та призвело до зниження доходів та простоїв деяких суден, що знаходяться під санкціями", — ідеться у заяві "Совкомфлоту".