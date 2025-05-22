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«Перший столичний хлібозавод» запускає нову лінію з виробництва тостового хліба з інноваційною технологією Новини компаній

Уперше в Україні на підприємстві запроваджено технологію «чистого приміщення».

«Перший столичний хлібозавод» запускає нову лінію з виробництва тостового хліба з інноваційною технологією
Сучасна автоматизована лінія з виробництва тостового хліба

Українська компанія «Перший столичний хлібозавод» (ПСХ), що входить до групи «Хлібні інвестиції», запустила сучасну автоматизовану лінію з виробництва тостового хліба. Уперше в Україні на підприємстві запроваджено технологію «чистого приміщення», що дозволяє суттєво подовжити термін реалізації хліба — до 30 днів.

«Ми пишаємося запуском цієї інноваційної лінії. Це не просто технологія — це новий стандарт якості українського хліба. Інвестиції у 4,5 млн євро — це наш внесок у розвиток харчової промисловості та доказ того, що ми впевнено інвестуємо в майбутнє», — зазначив Юрій Триндюк, CEO групи компаній «Хлібні інвестиції».

Фото: Юрій Триндюк, CEO групи компаній «Хлібні інвестиції»

Лінія забезпечує повну автоматизацію виробництва — від замішування тіста до пакування готової продукції. Особливістю є вакуумна система тістозамішування, що гарантує стабільну якість, ніжну текстуру і відмінний смак — ідеально для тостів.

Під брендом «ЦАР ХЛІБ» буде представлено нову лінійку з чотирьох продуктів під назвою «Цей Тост».

У 2024 році загальні інвестиції в підприємства групи «Хлібні інвестиції» склали 12 млн євро.

Довідка:

Група компаній «Хлібні інвестиції» — лідер за обсягом інвестицій серед хлібопекарських підприємств України.

До складу групи входять:

  • ТОВ «Перший столичний хлібозавод»
  • ТОВ «Chanta Mount»
  • ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат»
  • ТОВ «Бердичівський хлібозавод»
  • ПрАТ «Теремно Хліб»

Основні бренди:

ЦАР ХЛІБ, ТЕРЕМНО ХЛІБ, CHANTA, SUCREMA

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