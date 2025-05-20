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Україна та Чехія домовились посилювати стратегічне партнерство, співпрацю у сфері ОПК, економіці та торгівлі

Серед іншого, сторони обговорили шляхи залучення чеських інвестицій в Україну та створення спільних підприємств. Крім того, підписали меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості.

Україна та Чехія домовились посилювати стратегічне партнерство, співпрацю у сфері ОПК, економіці та торгівлі
Петр Фіала і Денис Шмигаль
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Україна та Чехія посилюватимуть стратегічне партнерство, співпрацю у сфері ОПК, економіці та торгівлі. Ці та інші пункти зафіксували в спільній заяві за підсумками зустрічі в Ужгороді прем’єр-міністрів України та Чехії Денис Шмигаля та Петра Фіали.

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Чехія висловила повну підтримку принципів, закладених у Формулі миру президента України Володимира Зеленського, а також підтримку вступу України до ЄС та НАТО.

Сторони також наголосили на необхідності посилення санкційного тиску на Росію та притягнення її до відповідальності за скоєні злочини в Україні.

Обговорили шляхи залучення чеських інвестицій в Україну та створення спільних підприємств. Домовилися поглиблювати співпрацю бізнесів навколо відбудови України та в пріоритетних сферах: енергетиці, сільському господарстві, транспорті, інфраструктурі «розумних» міст, екології, охорони здоров’я, кібербезпеці, цифрових технологіях, освіті, науці та інших сферах. 

Також сьогодні підписали меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості. Ця домовленість сприятиме наближенню українського законодавства до норм та практик ЄС та посиленню двосторонньої торгівлі аграрною продукцією між нашими країнами.

Нагадаємо, також Шмигаль і Фіала домовилися про співпрацю у підготовці українських пілотів F-16.
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