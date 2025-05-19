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Уряд оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради "Укразалізниці"

Загалом обиратимуть чотирьох членів наглядової ради.

Уряд оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради "Укразалізниці"
Фото: Міністерство інфраструктури України

Кабінет Міністрів України оголосив конкурсний відбір кандидатів на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ "Укрзалізниці".

Як повідомили у Мінекономіки, компанія є найбільшим роботодавцем країни та здійснює понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень в державі.

У міністерстві зазначили, що наглядова рада є ключовим органом корпоративного управління компанії. Вона здійснює стратегічний нагляд, контроль за діяльністю керівництва та сприяє впровадженню кращих практик прозорості та ефективності. 

Незалежні члени наглядової ради мають брати участь у формуванні стратегічних рішень, забезпеченні контролю над фінансовими та операційними процесами та оцінюванні діяльності керівництва компанії.

До участі у відборі запрошують фахівців з високим рівнем професійної компетентності у таких сферах, як транспортна інфраструктура, стратегічний менеджмент, фінанси, аудит, юридичні питання, цифрова трансформація, державне управління та інші суміжні галузі.

Кандидати мають відповідати критеріям незалежності, мати підтверджений досвід на керівних посадах, вищу освіту та бездоганну ділову репутацію. 

Конкурсний відбір здійснюватимуть за участю міжнародної рекрутингової компанії. 

Документи приймають з 19 травня до 17 червня 2025 (18:00 за київським часом) на електронну адресу [email protected].

  • Кабінет Міністрів України відновив конкурсні засади проведення відбору членів наглядової ради  "Укразалізниці" у грудні 2024. Раніше дію конкурсного відбору призупинили на період воєнного стану.
  • Тоді ж уряд на шість місяців продовжив повноваження п'яти членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця".
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