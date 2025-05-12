Уночі Росія атакувала дроном цивільний вантажний поїзд у Донецькій області, машиніст отримав поранення

Сьогодні вночі ворожий дрон атакував цивільний вантажний поїзд у Донецькій області, попри пропозиції повністю припинити вогонь з 12 травня. Поранення отримав машиніст – у нього травмована нога, повідомили в Укрзалізниці.

Загрози життю немає, він госпіталізований. Рух поїздів не зупиняли.

"Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту – машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне – беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість", – йдеться у повідомленні.