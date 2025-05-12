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Уночі Росія атакувала дроном цивільний вантажний поїзд у Донецькій області, машиніст отримав поранення

Росіяни очевидно нехтують пропозицією припинити вогонь. 

Уночі Росія атакувала дроном цивільний вантажний поїзд у Донецькій області, машиніст отримав поранення
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

Сьогодні вночі ворожий дрон атакував цивільний вантажний поїзд у Донецькій області, попри пропозиції повністю припинити вогонь з 12 травня. Поранення отримав машиніст – у нього травмована нога, повідомили в Укрзалізниці.

Загрози життю немає, він госпіталізований. Рух поїздів не зупиняли.

"Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту – машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне – беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість", – йдеться у повідомленні. 

  • За результатами засідання коаліції охочих у Києві та в тісній координації з президентом США Україна і партнери вимагають від Росії повністю припинити вогонь із 12 травня. Інакше буде посилення санкцій.
  • Москва відповіді на пропозицію перемир'я не дала. Натомість Владімір Путін у виступі посеред ночі вирішив запропонувати Україні переговори 15 травня у Туреччині.
  • Позиція Києва полягала в тому, що спершу повинно бути припинення вогню як демонстрація серйозності прагнення до миру, потім – розмови. Цю ж позицію підтримав і американський спецпредставник Кіт Келлог. Але – не Дональд Трамп, який вчора вимагав "негайної" згоди України на зустріч із Росією
  • Український президент Володимир Зеленський чекає на Путіна 15 числа в Туреччині особисто. 
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