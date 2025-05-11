Завтра в Україні до +18, падатиме невеликий дощ

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на заході та Житомирщині і в повітрі заморозки 0-3°.

У понеділок, 12 травня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У більшості південних, центральних та східних областей помірні, вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями значні дощі.

На решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на заході та Житомирщині і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.