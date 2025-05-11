Рубіо відвідає зустріч НАТО у Туреччині щодо війни Росії проти України

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає неформальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині 14-16 травня, щоб обговорити припинення війни між Росією та Україною.

Про це пише Reuters.

“З огляду на саміт НАТО в Гаазі цього червня, держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа, який полягає в тому, щоб наші союзники зробили свій внесок у зміцнення та підвищення ефективності НАТО”, – йдеться у заяві Державного департаменту.