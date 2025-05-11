Рубіо відвідає зустріч НАТО у Туреччині щодо війни Росії проти України

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає неформальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині 14-16 травня, щоб обговорити припинення війни між Росією та Україною.
Про це пише Reuters.
“З огляду на саміт НАТО в Гаазі цього червня, держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа, який полягає в тому, щоб наші союзники зробили свій внесок у зміцнення та підвищення ефективності НАТО”, – йдеться у заяві Державного департаменту.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погодився на пропозицію провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня.
- Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо відновлення прямих перемовин про припинення вогню і заявив, що Україна готова до зустрічі.