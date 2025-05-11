ДСНС: росіяни зруйнували будинок і складське приміщення на Донеччині

У Святогорівці Покровського району унаслідок ворожого влучання виникла пожежа складської будівлі агропідприємства. Рятувальники ліквідували займання на площі 500 кв.м.

У селі Іллінівка Краматорського району внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння двоповерхового приватного житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу, яка охопила покрівлю та речі вжитку на загальній площі 100 кв.м.

Про це інформує ДСНС України.

На Донеччині рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Унаслідок обстрілів зруйновано будинок і складське приміщення.

Під обстрали ворога опинилися Краматорський і Покровський райони Донеччини.

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