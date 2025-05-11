ДСНС: росіяни зруйнували будинок і складське приміщення на Донеччині

На Донеччині рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Унаслідок обстрілів зруйновано будинок і складське приміщення.
Про це інформує ДСНС України.
У селі Іллінівка Краматорського району внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння двоповерхового приватного житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу, яка охопила покрівлю та речі вжитку на загальній площі 100 кв.м.
У Святогорівці Покровського району унаслідок ворожого влучання виникла пожежа складської будівлі агропідприємства. Рятувальники ліквідували займання на площі 500 кв.м.
Постраждалих немає.
- Упродовж доби 10 травня російські війська атакували 11 населених пунктів Донецької області. Троє людей постраждали, є пошкодження інфраструктури.