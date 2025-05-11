Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
ГоловнаСуспільствоВійна

ДСНС: росіяни зруйнували будинок і складське приміщення на Донеччині

Під обстрали ворога опинилися Краматорський і Покровський райони Донеччини.

ДСНС: росіяни зруйнували будинок і складське приміщення на Донеччині
наслідки обстрілів Донеччини
Фото: ДСНС України

На Донеччині рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Унаслідок обстрілів зруйновано будинок і складське приміщення. 

Про це інформує ДСНС України.

У селі Іллінівка Краматорського району внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння двоповерхового приватного житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу, яка охопила покрівлю та речі вжитку на загальній площі 100 кв.м.

У Святогорівці Покровського району унаслідок ворожого влучання виникла пожежа складської будівлі агропідприємства. Рятувальники ліквідували займання на площі 500 кв.м.

Постраждалих немає.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies