Російські безпілотники атакували прикордоння Сумщини, є пошкодження

11 травня російська армія атакувала Попівську громаду Сумщини. Рятувальники ліквідовували наслідки атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомляє ДСНС України.

Уранці 11 травня кілька російських безпілотників атакували Попівську громаду Конотопського району. Пошкоджено нежитлові приміщення, виникли пожежі.

"Співробітники ДСНС ліквідували виявлені осередки горіння. Територію, по якій було завдано удару, обстежено. Інформація про травмованих не надходила", — кажуть у ДСНС.