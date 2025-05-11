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Російські безпілотники атакували прикордоння Сумщини, є пошкодження

Унаслідок ударів РФ виникли пожежі.

Російські безпілотники атакували прикордоння Сумщини, є пошкодження
Фото: ДСНС України

11 травня російська армія атакувала Попівську громаду Сумщини. Рятувальники ліквідовували наслідки атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомляє ДСНС України.

Уранці 11 травня кілька російських безпілотників атакували Попівську громаду Конотопського району. Пошкоджено нежитлові приміщення, виникли пожежі.

"Співробітники ДСНС ліквідували виявлені осередки горіння. Територію, по якій було завдано удару, обстежено. Інформація про травмованих не надходила", — кажуть у ДСНС.

  • У ніч на 11 травня РФ атакувала Україну 108-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Унаслідок атаки постраждала Сумщина.
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