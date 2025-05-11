За добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1310 окупантів. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення складають близько 965 890 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 965 890 (+1310) осіб,
- танків ‒ 10792 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22446 (+6) од,
- артилерійських систем – 27670 (+33) од,
- РСЗВ – 1381 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1159 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35537 (+55),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47947 (+117) од,
- спеціальна техніка ‒ 3878 (+3)
Дані уточнюються.