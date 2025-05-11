За добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1310 окупантів. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення складають близько 965 890 військових.

РФ втратила на війні в Україні близько 965 890 військових.

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