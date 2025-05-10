Головне за суботу, 10 травня: 117 боєзіткнень, "Коаліція охочих" в Києві, обшуки в Нацгвардії

Бойові дії на Донеччині, 117 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1172-й день повномасштабної війни.

Лідери країн "коаліції охочих" перед засіданням у Києві опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню. Текст від імені президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера опубліковано на сайті британського уряду.

Це – перший візит лідерів усіх чотирьох країн до України одночасно. Для Мерца це ще й перший візит після вступу на посаду канцлера.

У спільній заяві лідери Британії, Франції, Польщі та Німеччини декларують солідарність з Україною у боротьбі проти варварського повномасштабного вторгнення Росії.

"Разом зі США ми закликаємо Росію погодитися на повне і безумовне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий і міцний мир", – йдеться в зверненні.

Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів - Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер і Дональд Туск - провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, присвячену мирним зусиллям, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі протягом щонайменше 30 днів, починаючи вже з понеділка. Якщо Росія погодиться і забезпечить ефективний моніторинг, то припинення вогню та заходи зміцнення довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів", – наголосив Сибіга.

Більше про засідання "коаліції охочих" – в новині.

Увечері спільну заяву лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві опублікував Офіс президента України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 травня відбулося 117 боїв.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 штурмів, на Новопавлівському - 13.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 травня – в новині.

Співробітники НАБУ 9 та 10 травня проводять обшуки у низки посадовців Національної гвардії України. Сьогодні у МВС заявили про відсторонення шістьох посадовців та сприяння слідству, пише ZN.UA з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в рамках справи відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Докладніше – в новині.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата Сергія Александрова за звинуваченням у нібито “шпигунстві”.

Речник МЗС Георгій Тихий висловив позицію Україні в соцмережі Х.

“Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії”, – написав Тихий.

Подробиці – в новині.

Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню, повідомив у своїй соцмережі президент США Дональд Трамп.

«Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий оголосити, що Індія та Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни із застосуванням здорового глузду й великого розуму», - написав Трамп.

Щоправда, згодом з'явилися повідомлення, що обстріли з обох боків не припинилися.

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