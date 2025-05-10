Трамп: Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню

Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі.
«Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий оголосити, що Індія та Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни із застосуванням здорового глузду й великого розуму», - написав Трамп.
- 1 травня Марко Рубіо провів окремі переговори з міністром закордонних справ Індії та прем'єр-міністром Пакистану. Він закликав обидві держави до співпраці для деескалації напруженості після стрілялини в Кашмірі, після якої загинули 26 мирних жителів.
- Невдовзі віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Індії та Пакистану "не є справою Сполучених Штатів".
- Але вже 10 травня стало відомо, що Рубіо провів окремі переговори з представниками Індії та Пакистану та запропонував посередництво Вашингтона для зниження напруги між країнами.