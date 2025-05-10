Трамп: Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню

Американський президент заявив, що цьому передувала «довга ніч переговорів».

Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі.

«Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий оголосити, що Індія та Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни із застосуванням здорового глузду й великого розуму», - написав Трамп.