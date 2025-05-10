​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
ГоловнаСвіт

Трамп: Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню

Американський президент заявив, що цьому передувала «довга ніч переговорів».

Трамп: Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

«Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий оголосити, що Індія та Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни із застосуванням здорового глузду й великого розуму», - написав Трамп.

  • 1 травня Марко Рубіо провів окремі переговори з міністром закордонних справ Індії та прем'єр-міністром Пакистану. Він закликав обидві держави до співпраці для деескалації напруженості після стрілялини в Кашмірі, після якої загинули 26 мирних жителів.
  • Невдовзі віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Індії та Пакистану "не є справою Сполучених Штатів".
  • Але вже 10 травня стало відомо, що Рубіо провів окремі переговори з представниками Індії та Пакистану та запропонував посередництво Вашингтона для зниження напруги між країнами.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies