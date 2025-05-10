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Командувача британського Королівського флоту відсторонили від обов'язків

Подейкують, що причиною став роман з підлеглою.

Командувача британського Королівського флоту відсторонили від обов'язків
Адмірал Бен Кі
Фото: EPA/UPG

Адмірал Бен Кі, власник лицарського титулу та командувач Королівського флоту Великої Британії, був відсторонений від керівної посади у війську на час "розслідування, що стосується приватних питань".

Як пише The Guardian, перший лорд флоту не був присутнім на параді у понеділок на честь річниці завершення Другої світової війни у Європі. Це викликало підозри щодо його можливої відставки. Згодом у міністерстві оборони Сполученого Королівства офіційно пояснили, що сер Кі не звільнений, але тимчасово не допущений до командування.

За чутками, які активно циркулюють у британських ЗМІ, причиною відстороненя став роман адмірала зі своєю підлеглою. 59-річний командувач одружений та має трьох дітей.

Минулоріч адмірал був змушений публічно вибачатися за випадки "неналежної поведінки" відносно жінок у підпорядкованій йому Службі підводних човнів. Можливо, розслідування, яке проводять в уряді, стосується подібних звинувачень. 
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