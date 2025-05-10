Румуни вийшли на мітинги на підтримку проєвропейського курсу

Мітинги на підтримку проєвропейського курсу відбуваються в Бухаресті та інших великих містах.

Сьогодні, 9 травня, десятки тисяч людей вийшли на вулицю в Бухаресті та інших містах. Вони вимагають від влади дотримання проєвропейського курсу перед другим туром виборів президента Румунії.

Про це повідомляє Digi24.

Зазначається, що мітинги на підтримку проєвропейського курсу відбуваються з нагоди Дня Європи в Бухаресті та інших великих містах.

Зокрема, в Бухаресті мітингарі зібралися на площі Університету. Після цього вони вирушили маршем до площі Перемоги.

Як наголосили організатори мітингів, Румунія зараз перебуває на переломному етапі перед другим туром виборів президента країни. За їх даними, у Бухаресті зібралося близько 50 тис. людей.