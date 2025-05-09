Reuters: РФ будує новий великий завод вибухових речовин у Сибіру

Путін під час візиту на «Уралвагонзавод», найбільшого виробника танків, Нижній Тагіл, 15 лютий 2024 р.

Росія завершує будівництво великого заводу з виробництва вибухівки за 3 тисячі кілометрів від України, який забезпечуватиме постачання боєприпасів для ЗС РФ.

Про це пише Reuters у своєму розслідуванні.

За інформацією агенства, Росія проводить масштабне розширення заводу у віддаленій частині Сибіру для нарощення виробництва вибухівки, яка використовується в артилерійських снарядах та іншому озброєнні, для війни проти України.

нова виробнича лінія будується на заводі, що належить державному оборонному підприємству «Завод імені Я. М. Свердлова», великому російському виробнику вибухових речовин військового класу.

Докази, виявлені Reuters, вказують на наявність потужності для початку виробництва гексогену, бризантної вибухової речовини, яка наразі не виробляється на заводі Свердлова, Бійському олеумному заводі. Однак більшість експертів, з якими консультувалося інформаційне агентство, не виключають можливості того, що це може бути виробництво октогену, ще однієї бризантної вибухової речовини з подібною молекулярною структурою, яка швидко детонує і призначена для максимального руйнування.

Гексоген може мати цивільне застосування — у гірничій справі чи будівництві. Однак нове виробництво будує державне оборонне підприємство, а головним підрядником виступає структура Міноборони, що прямо вказує на військове призначення.

Завод БОЗ розташований поблизу сибірського міста Бійськ, приблизно за 3000 км на схід від Москви. Це ставить його поза зоною досяжності більшості українських ударних безпілотників, спрямованих проти російської оборонної промисловості.

Супутникові знімки місця показують будівництво нових будівель та іншої інфраструктури. Станом на 29 березня всі 20 будівель, описаних у планах нової виробничої лінії на заводі у Бійську, перебували на певній стадії будівництва або реконструкції. Серед них — будівлі для виробництва уротропіну та для зберігання азотної кислоти. Також тривало розширення залізничної лінії.

Не виключається і можливість виробництва подібної вибухової речовини — октогену (HMX), оскільки у документах ідеться про виробництво уротропіну та зберігання азотної кислоти — хімікатів, необхідних для обох типів вибухівки.

Згідно з проєктним договором, розміщеним на державному сайті закупівель у 2023 році, нове підприємство має виробляти 6 000 тонн вибухівки щорічно, а завершити будівництво планували до кінця поточного року. Згодом документ видалили з сайту.

Така виробнича потужність дозволить наповнити додатково ще 1,28 мільйона артилерійських снарядів типу ОФ-29, які є типовим боєприпасом для артилерії калібру 152 мм.

Для порівняння, за данними української розвідки у 2024 році Росія виготовила близько 2 мільйонів артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм. Також вона імпортувала близько 2,7 мільйона снарядів із Північної Кореї.

Російський уряд виділив бюджет у розмірі 15,5 мільярда рублів зі спеціального урядового фонду для пріоритетних проєктів і надзвичайних ситуацій для побудови нового промислового об’єкту. Роботи розпочалися у 2023 році, а завершити їх планують до кінця 2025 року.

За оцінками фахівця із вибухових речовин мюнхенського Університету Людвіга Максиміліана Томаса Клапьотке, за умови відсутності серйозних технічних проблем виробництво може розпочатися вже через 6–10 тижнів після завершення інфраструктури.