Сибіга: ЄС зобов’язався надати Україні 1,35 млн артснарядів до кінця 2025 року

Держави ЄС зобов'язалися до кінця 2025 року надати Україні щонайменше 1,35 млн артилерійських снарядів.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга під час прес-конференції з високою представницею ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, пише LIGA.net.

"Уже зараз маємо зобов’язання держав-членів [ЄС] про постачання понад 1,35 млн [снарядів]", – сказав глава МЗС і додав, що робота над збільшенням цієї кількості триває.

Сибіга подякував Каллас за ініціативу щодо надання Україні 2 млн артилерійських снарядів у цьому році.