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Сибіга: ЄС зобов’язався надати Україні 1,35 млн артснарядів до кінця 2025 року

Робота над збільшенням цієї кількості триває.

Сибіга: ЄС зобов’язався надати Україні 1,35 млн артснарядів до кінця 2025 року
Андрій Сибіга та Кая Каллас
Фото: Андрій Сибіга

Держави ЄС зобов'язалися до кінця 2025 року надати Україні щонайменше 1,35 млн артилерійських снарядів. 

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга під час прес-конференції з високою представницею ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, пише LIGA.net.

"Уже зараз маємо зобов’язання держав-членів [ЄС] про постачання понад 1,35 млн [снарядів]", – сказав глава МЗС і додав, що робота над збільшенням цієї кількості триває.

Сибіга подякував Каллас за ініціативу щодо надання Україні 2 млн артилерійських снарядів у цьому році.
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