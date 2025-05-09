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Кая Каллас і міністри закордонних справ країн ЄС у Львові вшанували пам'ять полеглих військових

9 травня – День Європи. 

Кая Каллас і міністри закордонних справ країн ЄС у Львові вшанували пам'ять полеглих військових
Кая Каллас і міністри закордонних справ у Львові
Фото: Kaja Kallas у X

Верховна представниця Євросоюзу з закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас та міністри закордонних справ різних країн вшанували у Львові полеглих захисників України. Каллас повідомила, що вони відзначають День Європи разом з Україною та її народом. 

Разом з закордонними гостями участь у вшануванні взяли прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також – мер Львова Андрій Садовий. 

Міністри закордонних справ країн ЄС вшанували полеглих захисників України
Фото: Кая Каллас у X
Міністри закордонних справ країн ЄС вшанували полеглих захисників України

"Разом з міністрами закордонних справ ми стоїмо разом з Україною за тривалий мир. За майбутнє, у яке ми віримо", – сказала вона. 

Денис Шмигаль повідомив, що також до України прибули єврокомісари. 

"Дякуємо всім, хто в цей день пліч-о-пліч з Україною: Високій представниці ЄС Каї Каллас, міністрам закордонних справ країн Євросоюзу, єврокомісарам, дипломатам. Відчуваємо та високо цінуємо вашу непохитну підтримку українського народу", – сказав він. 

  • 8 травня Україна разом із іншими країнами Європи відзначає День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Від радянської спадщини святкування 9 травня як перемоги в "вітчизняній війні" держава відмовилася. Росія продовжує відзначати день перемоги 9 травня, і сьогодні Кремль традиційно влаштовує парад. Деякі іноземні лідери прибули до Москви, попри її геноцидну війну проти України. Зокрема – китайський лідер Сі Цзіньпін, лідери Словаччини та Сербії. 
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