Кая Каллас і міністри закордонних справ країн ЄС у Львові вшанували пам'ять полеглих військових

Кая Каллас і міністри закордонних справ у Львові

Верховна представниця Євросоюзу з закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас та міністри закордонних справ різних країн вшанували у Львові полеглих захисників України. Каллас повідомила, що вони відзначають День Європи разом з Україною та її народом.

Разом з закордонними гостями участь у вшануванні взяли прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також – мер Львова Андрій Садовий.

Фото: Кая Каллас у X Міністри закордонних справ країн ЄС вшанували полеглих захисників України

"Разом з міністрами закордонних справ ми стоїмо разом з Україною за тривалий мир. За майбутнє, у яке ми віримо", – сказала вона.

Денис Шмигаль повідомив, що також до України прибули єврокомісари.

"Дякуємо всім, хто в цей день пліч-о-пліч з Україною: Високій представниці ЄС Каї Каллас, міністрам закордонних справ країн Євросоюзу, єврокомісарам, дипломатам. Відчуваємо та високо цінуємо вашу непохитну підтримку українського народу", – сказав він.