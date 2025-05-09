Кая Каллас і міністри закордонних справ країн ЄС у Львові вшанували пам'ять полеглих військових

Верховна представниця Євросоюзу з закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас та міністри закордонних справ різних країн вшанували у Львові полеглих захисників України. Каллас повідомила, що вони відзначають День Європи разом з Україною та її народом.
Разом з закордонними гостями участь у вшануванні взяли прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також – мер Львова Андрій Садовий.
"Разом з міністрами закордонних справ ми стоїмо разом з Україною за тривалий мир. За майбутнє, у яке ми віримо", – сказала вона.
Денис Шмигаль повідомив, що також до України прибули єврокомісари.
"Дякуємо всім, хто в цей день пліч-о-пліч з Україною: Високій представниці ЄС Каї Каллас, міністрам закордонних справ країн Євросоюзу, єврокомісарам, дипломатам. Відчуваємо та високо цінуємо вашу непохитну підтримку українського народу", – сказав він.
- 8 травня Україна разом із іншими країнами Європи відзначає День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Від радянської спадщини святкування 9 травня як перемоги в "вітчизняній війні" держава відмовилася. Росія продовжує відзначати день перемоги 9 травня, і сьогодні Кремль традиційно влаштовує парад. Деякі іноземні лідери прибули до Москви, попри її геноцидну війну проти України. Зокрема – китайський лідер Сі Цзіньпін, лідери Словаччини та Сербії.