Каллас: 9 травня Україна і ЄС оголосять про створення спецтрибуналу для Путіна

Україна та Євросоюз оголосять завтра про створення спеціального трибуналу для переслідування президента РФ Володимира Путіна та інших високопосадовців Кремля за організацію вторгнення в Україну.

Про це заявила глава євродипломатії Кая Каллас після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Варшаві, повідомляє Bloomberg.

«Завтра ми надамо фінальне політичне схвалення створенню трибуналу щодо воєнних злочинів. Не буде безкарності — буде відповідальність за вчинені злочини. У тому числі для тих, хто дійсно розв’язав цю війну», — наголосила Каллас.

Оголошення має відбутися у п’ятницю, 9 травня. Завершальний етап створення трибуналу очікується наступного тижня під час засідання Ради Європи в Люксембурзі.

Ідея створення спецтрибуналу була стратегічною метою України з перших місяців повномасштабної агресії. Після появи перших повідомлень про злочини російських військ у 2022 році юристи відзначали, що спеціальний трибунал може заповнити прогалину у міжнародній системі правосуддя.

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