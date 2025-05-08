Бійці ГУР звільнили трьох побратимів із полону під час бою на Запорізькому напрямку

Спецпризначенці підрозділу “Артан Х” Головного управління розвідки Міноборони України звільнили трьох своїх побратимів із полону під час бою на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Троє штурмовиків “Артану Х” потрапили у полон до військових 247-го десантно-штурмового полку РФ під час виконання бойового завдання. Ворог застосував проти них невідому хімічну речовину.

Місце бою зафіксували аеророзвідники ГУР. Після цього FPV-дрони українських сил атакували росіян, щойно ті дісталися до укриття.

Під час ударів безпілотників усіх трьох російських військових ліквідували. Один із українських бійців встиг вислизнути під час хаосу, двох інших вивели за інструкцією з дрона.

Звільнені військові повернулися з трофейною зброєю та розвідувальними даними. Наразі вони проходять лікування від отруєння невідомим газом.