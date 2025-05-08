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Бійці ГУР звільнили трьох побратимів із полону під час бою на Запорізькому напрямку

Росіяни застосували проти бійців невідому хімічну речовину.

Бійці ГУР звільнили трьох побратимів із полону під час бою на Запорізькому напрямку
укриття росіян
Фото: скриншот відео

Спецпризначенці підрозділу “Артан Х” Головного управління розвідки Міноборони України звільнили трьох своїх побратимів із полону під час бою на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Троє штурмовиків “Артану Х” потрапили у полон до військових 247-го десантно-штурмового полку РФ під час виконання бойового завдання. Ворог застосував проти них невідому хімічну речовину.

Місце бою зафіксували аеророзвідники ГУР. Після цього FPV-дрони українських сил атакували росіян, щойно ті дісталися до укриття.

Під час ударів безпілотників усіх трьох російських військових ліквідували. Один із українських бійців встиг вислизнути під час хаосу, двох інших вивели за інструкцією з дрона.

Звільнені військові повернулися з трофейною зброєю та розвідувальними даними. Наразі вони проходять лікування від отруєння невідомим газом.

  • За інформацію Міноборони, лише упродовж березня підрозділи РХБ розвідки Сил підтримки зафіксували 767 випадків застосування Росією боєприпасів, що містять небезпечні сполуки. Від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано 7 730 випадки застосування росіянами хімзброї.
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