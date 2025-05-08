МЗС України заявило, що «парадне припинення вогню» Путіна виявилося фарсом

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що «парадне припинення вогню» Путіна виявилося фарсом.

Про це він написав англійською мовою у соцмережі Х.

“Я щойно розмовляв з військовим командуванням України, яке надало інформацію про ситуацію на передовій. Як і очікувалося, «парадне припинення вогню» Путіна виявилося фарсом”, – написав дипломат.

Він зазначив, що за військовими даними, попри заяви Путіна, російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту. З півночі до полудня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 атак на позиції наших військ, 464 з яких були з використанням важкого озброєння; 176 ударів FPV-дронів; та 10 авіаударів з використанням 16 керованих авіабомб.

“Ми належним чином реагуємо на всі атаки та ділимося всією відповідною інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами, усіма іншими державами та міжнародними організаціями. Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова”, – заявив Сибіга.

Водночас він зазначив, що Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів зміцнення довіри, що дозволить провести мирні переговори та знайти реальний шлях до справедливого та сталого миру.