Українські представники обговорили з Віткоффом, Келлогом і європейськими радниками тиск на Росію в разі відмови від перемир'я

Голова Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з партнерами з Євросоюзу, США, країн північної Європи і Балтії імплементацію ініціативи про безумовне 30-денне припинення вогню. Це та пропозиція США, яку Україна підтримала ще під час зустрічі в Саудівській Аравії, нагадав Єрмак.

Він поговорив, зокрема, зі спецпредставниками США Кітом Келлогом та Стівом Віткоффом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, радником прем'єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллем, радником канлцера Німеччини Гюнтер ом Зауттером. Україну, крім Єрмака, представляли міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, радники голови ОП Ігор Жовква, Дарія Зарівна і Олександр Бевз.

"Ми наголосили: повне й безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого й сталого миру. Пропозиція Кремля щодо триденного перемир’я – це не про мир, а про безпечне проведення параду в Москві. Це – політична маніпуляція", – сказав голова Офісу президента.

Під час розмови обговорили інструменти тиску у разі, якщо Росія відмовиться від ініціативи чи порушить домовленості.

Спроби встановити режим припинення вогню

Україна, на відміну від Росії, офіційно погодилася і на безумовне повне припинення вогню, і на припинення вогню по інфраструктурі. Москва ж, замість того щоб погодитися на американські пропозиції, висувала власні вимоги. У березні вона заявила про припинення вогню по енергетиці на 30 днів, хоча продовжувала бити по енергооб'єктах дронами. А удари по цивільних об'єктах, зокрема будинках, у цей час не припиняла.

Напередодні Великодня Росія вирішила оголосити перемир'я на 30 годин. Порушувала його неодноразово, хоч кількість атак і обстрілів була меншою.

А перед 9 травня – одним з улюблених кремлівських свят, задля якого Москва влаштовує парад за участі іноземних лідерів – оголосила "перемир'я" на три доби. Володимир Зеленський сказав, що готовий до перемир'я, але не на три, а на 30 днів.