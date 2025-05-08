WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку
На Київщині російський дрон влучив у десятиповерхівку
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
ГоловнаСвіт

США повідомили про загрозу терактів у Тбілісі

Посольство закликало уникати трьох торговельних центрів.

США повідомили про загрозу терактів у Тбілісі
Поліція у Тбілісі
Фото: Ехо Кавказу

Сполучені Штати одержали інформацію про можливість вибухів у торговельних центрах грузинської столиці Тбілісі.

Як повідомило посольство США у Грузії, терористична зазроза існує у трьох ТЦ - East Point Shopping Mall, Galleria Tbilisi Shopping Mall та Tbilisi Shopping Area.

Офіс безпеки посольства видав розпорядження співробітникам уникати цих місць до подальших вказівок. Громадян США просять стежити за повідомленнями ЗМІ та обіцяють надати нову інформацію, щойно буде можливість. 

У дипломатичному відомстві не уточнили, звідки надійшли дані про можливі вибухи та хто стоїть за терористичними погрозами. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies