США повідомили про загрозу терактів у Тбілісі

Сполучені Штати одержали інформацію про можливість вибухів у торговельних центрах грузинської столиці Тбілісі.

Як повідомило посольство США у Грузії, терористична зазроза існує у трьох ТЦ - East Point Shopping Mall, Galleria Tbilisi Shopping Mall та Tbilisi Shopping Area.

Офіс безпеки посольства видав розпорядження співробітникам уникати цих місць до подальших вказівок. Громадян США просять стежити за повідомленнями ЗМІ та обіцяють надати нову інформацію, щойно буде можливість.

У дипломатичному відомстві не уточнили, звідки надійшли дані про можливі вибухи та хто стоїть за терористичними погрозами.