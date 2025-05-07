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Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні

"Ми намагаємося відійти від нав’язливої ідеї 30-денного перемир’я", - заявив Венс.

Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

США відходять від ідеї 30-денного перемир’я у війні Росії проти України й зосереджуються на формуванні довгострокового мирного врегулювання. 

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у Вашингтоні, передає Bloomberg.

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За його словами, Білий дім розчарований тим, що Дональд Трамп не встиг досягти завершення війни в межах перших 100 днів свого перебування на посаді.

«Ми намагаємося відійти від нав’язливої ідеї 30-денного перемир’я й більше зосередитися на тому, як може виглядати довгострокове врегулювання. Ми постійно просуваємося в цьому напрямку», — сказав Венс.

Віцепрезидент наголосив, що Росія «вимагає занадто багато» в переговорах, і врешті-решт саме Москва та Київ мають сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про припинення бойових дій.

«Ми хочемо, щоб і росіяни, і українці погодилися на базові принципи для початку діалогу. США готові долучитися до таких переговорів, але дуже важливо, щоб Росія та Україна говорили безпосередньо», — додав Венс.

Він повторив попередження Трампа про те, що США можуть вийти з переговорного процесу, якщо домовленостей не буде досягнуто найближчим часом.

«Я поки не такий вже й песиміст. Не скажу, що росіяни не зацікавлені у завершенні війни. Проблема в тому, що вони наразі вимагають певних поступок, які ми вважаємо надмірними», — зазначив Венс.

  • Ще 11 березня повідомлялося, що Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь на 30 днів за умови, що режиму тиші дотримуватиметься і Росія. Президент США Трамп тоді оголосив, що американці поговорять із Путіним «сьогодні або завтра». Він сподівається, що Росія також погодиться на перемир’я. Докладніше читайте у редакційній колонці LB.ua "Не опинитися в чиємусь меню".
  •  Джерела видання Reuters повідомили, що Росія вже передала США список вимог для припинення війни проти України. Вони зазначили, що ці вимоги схожі на ті, які Росія вже висувала раніше Україні, США та НАТО.
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