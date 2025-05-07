Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні

США відходять від ідеї 30-денного перемир’я у війні Росії проти України й зосереджуються на формуванні довгострокового мирного врегулювання.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у Вашингтоні, передає Bloomberg.

За його словами, Білий дім розчарований тим, що Дональд Трамп не встиг досягти завершення війни в межах перших 100 днів свого перебування на посаді.

«Ми намагаємося відійти від нав’язливої ідеї 30-денного перемир’я й більше зосередитися на тому, як може виглядати довгострокове врегулювання. Ми постійно просуваємося в цьому напрямку», — сказав Венс.

Віцепрезидент наголосив, що Росія «вимагає занадто багато» в переговорах, і врешті-решт саме Москва та Київ мають сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про припинення бойових дій.

«Ми хочемо, щоб і росіяни, і українці погодилися на базові принципи для початку діалогу. США готові долучитися до таких переговорів, але дуже важливо, щоб Росія та Україна говорили безпосередньо», — додав Венс.

Він повторив попередження Трампа про те, що США можуть вийти з переговорного процесу, якщо домовленостей не буде досягнуто найближчим часом.

«Я поки не такий вже й песиміст. Не скажу, що росіяни не зацікавлені у завершенні війни. Проблема в тому, що вони наразі вимагають певних поступок, які ми вважаємо надмірними», — зазначив Венс.