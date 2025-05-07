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Канцлер Мерц готує візит до України

Він запевнив, що Німеччина підтримуватиме нашу державу і після припинення вогню.

Канцлер Мерц готує візит до України
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує найближчим часом відвідати Україну. 

Про це Мерц заявив під час візиту до Парижа, передає Tagesschau.

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Канцлер сказав, що хоче зробити все можливе від імені Європейського Союзу, щоб «після цих вихідних було встановлено постійне припинення вогню, а потім можна було укласти мирну угоду з Росією».

Мерц наголосив, що головне питання нині — чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню. Він також пов’язав можливі гарантії безпеки від Німеччини для України з досягненням довгострокового перемир’я.

Канцлер підкреслив важливість участі США в переговорах і майбутньому процесі гарантування безпеки. «Американці повинні залишатися в процесі, виконувати свої зобов’язання в межах НАТО і підтримувати Україну», — сказав Мерц.

Він запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну і після припинення вогню, однак утримався від конкретики. За його словами, спершу Росія має довести серйозність своїх намірів щодо тривалого перемир’я.

  • Мерц спершу прибув до Франції. Так заплановані відвідини Польщі.
  • 9 травня на нового німецького канцлера чекають у Брюсселі.
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