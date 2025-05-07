Канцлер Мерц готує візит до України

Він запевнив, що Німеччина підтримуватиме нашу державу і після припинення вогню.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує найближчим часом відвідати Україну.

Про це Мерц заявив під час візиту до Парижа, передає Tagesschau.

Канцлер сказав, що хоче зробити все можливе від імені Європейського Союзу, щоб «після цих вихідних було встановлено постійне припинення вогню, а потім можна було укласти мирну угоду з Росією».

Мерц наголосив, що головне питання нині — чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню. Він також пов’язав можливі гарантії безпеки від Німеччини для України з досягненням довгострокового перемир’я.

Канцлер підкреслив важливість участі США в переговорах і майбутньому процесі гарантування безпеки. «Американці повинні залишатися в процесі, виконувати свої зобов’язання в межах НАТО і підтримувати Україну», — сказав Мерц.

Він запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну і після припинення вогню, однак утримався від конкретики. За його словами, спершу Росія має довести серйозність своїх намірів щодо тривалого перемир’я.