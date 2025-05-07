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Байден звинуватив Трампа у “політиці умиротворення” щодо Росії

Демократ висловив побоювання, що Європа може “втратити впевненість у визначеності Америки” у своєму першому інтерв'ю після виходу з Білого дому в січні.

Байден звинуватив Трампа у “політиці умиротворення” щодо Росії
Джо Байден
Фото: CNN

Джо Байден у своєму першому інтерв'ю після виходу з Білого дому звинуватив президента США Дональда Трампа в “сучасному умиротворенні” у його підході до Росії та висловив побоювання, що Європа може “втратити впевненість у визначеності Америки”, пише The Guardian.

“Він (Володимир Путін) вважає, що вона (Росія) має історичні права на Україну. Будь-хто, хто думав, що російський президент зупиниться, якщо Київ поступиться територією, як нещодавно запропонував Трамп, «просто дурний»”, ‒ сказав Байден BBC.

Виступаючи в Делавері, у той час як країни-союзники відзначають 80-ті роковини закінчення Другої світової війни, Байден сказав, що позиція Трампа була “сучасним умиротворенням”, маючи на увазі спроби британського прем'єр-міністра Невіла Чемберлена умиротворити Адольфа Гітлера у 1930-х роках.

Він також сказав, що боїться, що Європа втратить довіру до “певності Америки та лідерства Америки”, і що розпад відносин між США та Європою за часів Трампа “змінить сучасну історію світу”.

За словами Байдена, лідери європейських країн будуть “задаватися питанням: що ж мені робити тепер? … Чи можу я покластися на Сполучені Штати? Чи будуть вони там?”.

“Я боюся, що наші союзники по всьому світу почнуть сумніватися, чи залишимося ми там, де ми завжди були протягом останніх 80 років”, – сказав він.

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Байден сказав, що він вважає скандальну зустріч в Овальному кабінеті між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським “нижчим за Америку”.

Далі він засудив заклики Трампа повернути Панамський канал, зробити Канаду 51-м штатом Америки та анексувати Гренландію.

“Що, чорт забирай, тут відбувається? Який президент взагалі так говорить? Це не ми. Ми за свободу, демократію, можливості, а не за конфіскацію”, ‒ сказав він.
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