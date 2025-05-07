Трамп назвав "ганьбою" обстріли Індією Пакистану

Президент США Дональд Трамп прокоментував військову операцію Індії проти Пакистану, назвавши її "ганьбою".

Як пише CNN, господар Білого дому заявив, що дізнався про обстріли "за миті до того, як зайшов в Овальний кабінет". Але, на думку республіканця, "люди знали, що це станеться, на основі того, що було між ними у минулому, як вони багато десятиліть та навіть століть вели протистояння".

Трамп висловив сподівання, що "це закінчиться дуже швидко".

Державний департамент США повідомив, що "пильно стежить за розвитком ситуації", але наразі не може оприлюднити свою оцінку.