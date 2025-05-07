Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір

Індія розпочала атаку на низку об'єктів у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на уряд Індії.
“Індійські збройні сили розпочали операцію “Сіндор”, завдавши удару по дев'яти об'єктах у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір”, - йдеться у повідомленні.
У заяві уряду Індії додається, що жодні пакистанські військові об'єкти не були атаковані.
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У квітні у відповідь на стрілянину у Кашмірі, під час якої було вбито 26 відвідувачів туристичних пам'яток, уряд Індії вдався до жорстких заходів проти Пакистану, який вважають причетним до нападу.
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У Нью-Делі знизили рівень дипломатичних відносин із сусідом, які і так є максимально напруженими через територіальні суперечки. Низку пакистанських дипломатів було вирішено видворити з країни. Пакистанським суднам заборонили заходити в індійські порти. Також Індія заборонила увесь імпорт із Пакистану.
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Країна також обмежила свій повітряний простір для всіх літаків, які зареєстровані, експлуатуються або орендуються Пакистаном, включно з комерційними авіалініями та військовими літаками.