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Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір

Індія атакувала 9 об’єктів.

Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір
Фото: Міноборони Індії

Індія розпочала атаку на низку об'єктів у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на уряд Індії.

“Індійські збройні сили розпочали операцію “Сіндор”, завдавши удару по дев'яти об'єктах у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір”, - йдеться у повідомленні.

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У заяві уряду Індії додається, що жодні пакистанські військові об'єкти не були атаковані.
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