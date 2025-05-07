Індія атакувала об'єкти у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір

Індія розпочала атаку на низку об'єктів у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на уряд Індії.

“Індійські збройні сили розпочали операцію “Сіндор”, завдавши удару по дев'яти об'єктах у Пакистані та окупованих Пакистаном штатах Джамму та Кашмір”, - йдеться у повідомленні.

У заяві уряду Індії додається, що жодні пакистанські військові об'єкти не були атаковані.