Гутерреш закликає Індію і Пакистан утриматися від ескалації

Гутерреш виступає під час відкриття 77-х загальних дебатів у залі Генеральної Асамблеї в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, 20 верес

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Індію та Пакистан утриматися від продовження ескалації і наголосив на необхідності уникнути воєнного протистояння.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, пише Укрінформ.

"Напруження між Індією та Пакистаном – найвище за останні роки. І мені боляче бачити, як ці відносини доходять до точки кипіння", – наголосив Гутерреш.

Гутерреш рішуче засуджує терористичний напад у Пахалгамі (штат Джамму і Кашмір), що стався 22 квітня та забрав життя 26 цивільних, і висловив співчуття родинам загиблих. "Напади на цивільне населення є неприйнятними, і винні мають бути притягнуті до відповідальності – у законний і прозорий спосіб", – заявив він

Він наголосив, що важливо уникнути воєнного протистояння, яке може вийти з-під контролю. "Нині час для максимальної стриманості та відходу від прірви. Військове рішення – не рішення", – переконаний Генсек.

Гутерреш також заявив, що ООН готова сприяти деескалації, підтримуючи дипломатичні ініціативи.