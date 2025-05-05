Гутерреш закликає Індію і Пакистан утриматися від ескалації

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Індію та Пакистан утриматися від продовження ескалації і наголосив на необхідності уникнути воєнного протистояння.
Про це він заявив під час спілкування із журналістами, пише Укрінформ.
"Напруження між Індією та Пакистаном – найвище за останні роки. І мені боляче бачити, як ці відносини доходять до точки кипіння", – наголосив Гутерреш.
Гутерреш рішуче засуджує терористичний напад у Пахалгамі (штат Джамму і Кашмір), що стався 22 квітня та забрав життя 26 цивільних, і висловив співчуття родинам загиблих. "Напади на цивільне населення є неприйнятними, і винні мають бути притягнуті до відповідальності – у законний і прозорий спосіб", – заявив він
Він наголосив, що важливо уникнути воєнного протистояння, яке може вийти з-під контролю. "Нині час для максимальної стриманості та відходу від прірви. Військове рішення – не рішення", – переконаний Генсек.
Гутерреш також заявив, що ООН готова сприяти деескалації, підтримуючи дипломатичні ініціативи.
- У квітні у відповідь на стрілянину у Кашмірі, під час якої було вбито 26 відвідувачів туристичних пам'яток, уряд Індії вдався до жорстких заходів проти Пакистану, який вважають причетним до нападу.
- У Нью-Делі знизили рівень дипломатичних відносин із сусідом, які і так є максимально напруженими через територіальні суперечки. Низку пакистанських дипломатів вирішили видворити з країни. Пакистанським суднам заборонили заходити в індійські порти. Також Індія заборонила увесь імпорт із Пакистану.
- Країна також обмежила свій повітряний простір для всіх літаків, які зареєстровані, експлуатуються або орендуються Пакистаном, включно з комерційними авіалініями та військовими літаками.