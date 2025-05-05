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Прем'єр-міністр Румунії Чолаку подав у відставку

Очільник румунського уряду йде на тлі провальних результатів першого туру виборів президента.

Прем'єр-міністр Румунії Чолаку подав у відставку
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про свою відставку на тлі результатів першого туру виборів президента.

Про це повідомляє Euronews.

Чолаку прийняв рішення про відставку після того, як кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску не зміг забезпечити собі місце у другому турі президентських виборів.

Деякі міністри від Соціал-демократичної партії вирішили залишити уряд разом із Чолаку після звинувачень у тому, що вони зробили недостатньо для перемоги Антонеску.

Ліберальна партія попросила чинного прем'єр-міністра піти у відставку на користь тимчасового президента Іліє Боложана, що призвело до розколу альянсу. 

Міністри PSD залишатимуться на своїх посадах протягом 45 днів, Боложан має призначити нового прем'єр-міністра, кандидатуру якого мусить схвалити парламент.

  • У Румунії завершився перший тур президентських виборів. За результатами екзитполу, ультраправий кандидат від AUR Джордже Сіміон посідає перше місце, отримавши 30% голосів.
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