У Празі відкриють хаб національної єдності для українців

У Празі відкриють український хаб національної єдності. Такі хаби відкриватимуться в країнах, де є велика присутність українських громадян.

Йдеться про Німеччину, Іспанію, Польщу, Чехію. Обговорюють і відкриття в Великій Британії, повідомив на брифінгу в Чехії президент Володимир Зеленський.

За його словами, ці хаби потрібні, "щоб не втратити зв'язок з українцями", які перебувають за кордоном.

"Важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни в українців буде можливість повернутись в Україну. Є різні причини, чому люди їхали за кордон", – сказав Зеленський.

Завданням хабу є надання українцям юридичних послуг і допомога громадянам повернутися додому і знайти своє місце в Україні, працевлаштуватися.

Чехія – країна з найбільшою кількістю українських біженців на голову населення, повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала. Зараз у Чехії працюють 160 000 українців. До березня 2026 українські біженці матимуть тимчасовий захист в межах законодавства ЄС.

"Ми не можемо чекати до останньої хвилини на інформацію про те, яка ситуація буде далі. У нас у червні буде проходити засіданні в міністерстві внутрішніх справ. Там я сподіваюся, що буде визначена європейська позиція і запропоновано рішення", – сказав він, додавши, що пропозиції залежатимуть від поточної ситуації.