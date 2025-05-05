Єврокомісар Кубілюс: ЄС може подвоїти оборонну підтримку України завдяки закупівлі зброї в її виробників

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андріус Кубілюс вважає, що Європа може значно підвищити військову підтримку України. Коментуючи статтю The Economist про необхідність збільшити інвестиції в українську "оборонку", єврокомісар сказав, що якщо американський президент Дональд Трамп не переконає Путіна укласти мир, то ЄС міг би "дуже швидко висунути переконливіші аргументи на користь миру – значно збільшити військову підтримку України".
За його словами, зараз ЄС і США щорічно постачають Україні зброї на 40 млрд євро. Але таку ж суму можна витратити на закупівлю сучасної зброї у самої України, і це коштуватиме приблизно удвічі дешевше, ніж в ЄС і США, вважає Кубілюс.
"Це фактично подвоїть обсяг зброї, яку Україна отримує за ті ж 40 мільярдів євро", – сказав він.
Таким чином реальна вартість підтримки зросте до 80 мільярдів євро.
Нові кредити в межах програми SAFE (Security Action for Europe), яку підтримав ЄС, надають державам-членам можливість використовувати позики для збільшення військової підтримки українців.
"Саме так формула «Мир через силу» може справді працювати на практиці", – вважає він.
If Putin isn’t convinced by Trump to make peace, we could bring forward more convincing arguments for peace very quickly — by greatly increasing our military support to Ukraine.— Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 4, 2025
Until now, the EU 🇪🇺& US 🇺🇸provided around €40B a year of military aid to Ukraine 🇺🇦
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- У березні Брюссель дозволив Україні отримати доступ до оборонної програми SAFE. Блок планує надавати кредит на суму у 150 мільярдів євро. Фон дер Ляєн підкреслила, що безпека України є також безпекою ЄС. А оскільки безпека блоку стосується також всієї Європи, то ЄС висловив готовність долучити до SAFE асоційованих партнерів. Завдяки цій програмі країни зможуть використовувати кредитні кошти на закупівлю озброєння в українських підприємств.