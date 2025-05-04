В аеропорту Тель-Авіва призупинили рейси після ракетного удару

Зокрема, Lufthansa і Air Europa скасували заплановані на неділю рейси.

Кілька іноземних авіакомпаній вирішили призупинити рейси в аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві, який зазнав ракетного удару.

Про це пише Interfax-Україна з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Зокрема, Lufthansa і Air Europa скасували заплановані на неділю рейси.

Wizz Air скасувала всі рейси до Ізраїлю на найближчі 48 годин.

Кілька рейсів скасували і Air France, Air Canada, Nippon Airways, British Airways, United Airlines та інші компанії.

Раніше в неділю запущена єменськими хуситами ракета вибухнула на території аеропорту Тель-Авіва, троє людей дістали поранення. Аеропорт припиняв роботу, проте за годину відновив приймання і відправлення літаків.