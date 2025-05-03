У Швеції мігрантам хочуть значно збільшити грант з 900 до 32 тисяч євро за повернення в країну походження

Прем’єр-міністр країни каже, що «у нас справді є проблема» з інтеграцією іммігрантів.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що інтеграцію мігрантів потрібно контролювати, а також збільшити гранти на повернення мігрантів додому з 900 до 32 000 євро. Про це він сказав в інтерв’ю Euronews.

Ульф Крістерссон заявив, що існує «абсолютна потреба контролювати міграцію».

Він повторив свою пропозицію значно збільшити суму грошей, яку Швеція пропонує мігрантам як фінансовий стимул для виїзду з країни.

Поточний грант становить 900 євро на дорослу особу. Однак ця ініціатива поки що має обмежений успіх. За даними Шведського міграційного агентства, у 2023 році було схвалено лише одну з 70 заявок.

Щоб змінити цю тенденцію, нова урядова пропозиція передбачає збільшення суми до 32 000 євро.

Хоча концепція фінансових стимулів для добровільного повернення існує вже десятиліттями, Крістерссон сказав, що зараз він черпає натхнення з Данії, яка визначила цільову групу з 22 000 осіб.

«Ми копіюємо, по суті, данську модель і значно збільшуємо цю суму, щоб полегшити життя тим, хто усвідомлює, що воліє повернутися до своєї країни, але з різних причин не відчуває, що знаходить добре налагоджене життя у Швеції», – сказав він.

Крістерссон визнав, що цей метод не сподобається багатьом, але підкреслив основну проблему.

«Я не думаю, що цей метод підійде багатьом людям, але у нас є проблема з інтеграцією, і якщо люди, які мають законне право залишатися у Швеції, але по суті не інтегруються, по суті не дуже цінують шведський спосіб життя, то принаймні люди подумають про повернення до своєї країни походження».

Пропозиція має набути чинності 1 січня 2026 року.

Крістерссон також висловив рішучу підтримку регульованої міграційної політики, такої як Міграційний пакт ЄС, і наголосив, що шукачі притулку, яким відмовлено, не повинні залишатися в Європі.

«Зараз близько 80% з них мають негативне рішення щодо надання притулку, проте вони залишаються в Європі. Це просто неприйнятно у Швеції. Нам це вдалося вирішити, я думаю, що зараз близько 20% залишаються, хоча вони не повинні. Тому нам абсолютно необхідно взяти міграцію під контроль».

Він зазначив, що ставлення по всій Європі різко змінюється, що може полегшити прийняття політичних рішень щодо міграційної політики. Європейська комісія нещодавно запропонувала заходи для підвищення ефективності репатріації нелегальних мігрантів.