Поліція звільнила з-під варти чоловіка, який наїхав на людей у ​​Штутгарті

Поліція заявила, що те, що сталося, було "трагічною ДТП", а не спланованою атакою.

Поліція звільнила з-під варти чоловіка, який напередодні наїхав на людей у Штутгарті, передає DW.

За даними поліції, за кермом позашляховика Mercedes G-класу ("Гелендваген") був 42-річний громадянин Німеччини. Раніше він не був засуджений. Водій провів у СІЗО усю ніч. Його звинуватили у семи випадках ненавмисного заподіяння тілесних ушкоджень та вбивстві з необережності. Потім чоловіка відпустили додому. Розслідування продовжується.

Загалом під час наїзду на людей у центрі Штутгарта 2 травня постраждали вісім людей. Серед них було п'ять дітей, один у колясці. 46-річна жінка пізніше померла у лікарні.

У салоні "гелендвагена" у момент трагедії перебував 5-річний син водія.

Поліція заявила, що те, що сталося, було "трагічною ДТП", а не спланованою атакою. Причини, через які автомобіль повернув з дороги та в'їхав у натовп, "поки невідомі", заявили правоохоронці.