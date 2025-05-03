У Мінкультури Литви розглядають створення підрозділу для оцінки артистів, які підтримують Росію

У Литві не можуть заборонити виступи російських виконавців, але можуть їх бойкотувати, зазначив заступник міністра культури Віктор Денісенко.

У Литві не можуть заборонити виступи російських виконавців, але можуть їх бойкотувати.

Про це заявив заступник міністра культури Литви Віктор Денісенко, передає LRT.

За словами Денісенка, оскільки виклики через візити артистів, які підтримують агресію Росії, не зникають, міністерство розглядає можливість створення спеціального підрозділу для оцінки запрошених виконавців.

«Зараз у міністерстві ведеться дискусія про створення підрозділу, який би міг оцінювати виконавців, котрих організатори хочуть привезти в Литву», — повідомив він.

Наразі, за словами посадовця, Мінкультури не має повноважень оцінювати політичні погляди гастролерів і звертається по допомогу до Департаменту державної безпеки.

Чиновник підкреслив, що йдеться не про заборони, а про рекомендації для організаторів заходів: «Але, знову ж таки, мова не йде про заборону».