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У Мінкультури Литви розглядають створення підрозділу для оцінки артистів, які підтримують Росію

У Литві не можуть заборонити виступи російських виконавців, але можуть їх бойкотувати, зазначив заступник міністра культури Віктор Денісенко.

У Мінкультури Литви розглядають створення підрозділу для оцінки артистів, які підтримують Росію
Горан Брегович
Фото: Владислав Мусиенко

У Литві не можуть заборонити виступи російських виконавців, але можуть їх бойкотувати.

Про це заявив заступник міністра культури Литви Віктор Денісенко, передає LRT.

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За словами Денісенка, оскільки виклики через візити артистів, які підтримують агресію Росії, не зникають, міністерство розглядає можливість створення спеціального підрозділу для оцінки запрошених виконавців.

«Зараз у міністерстві ведеться дискусія про створення підрозділу, який би міг оцінювати виконавців, котрих організатори хочуть привезти в Литву», — повідомив він.

Наразі, за словами посадовця, Мінкультури не має повноважень оцінювати політичні погляди гастролерів і звертається по допомогу до Департаменту державної безпеки.

Чиновник підкреслив, що йдеться не про заборони, а про рекомендації для організаторів заходів: «Але, знову ж таки, мова не йде про заборону».
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