Reuters: США створює нову військову зону вздовж кордону з Мексикою

США створили другу військову зону вздовж кордону з Мексикою, додавши до неї територію в Техасі, де війська можуть тимчасово затримувати мігрантів або порушників кордону.

Про це пише Reuters.

Американські військові заявили, що створили "Зону національної оборони Техасу" на смузі довжиною 100 км, що простягається на схід від кордону між Техасом і Нью-Мексико в Ель-Пасо.

Митна та прикордонна служба США зберігає юрисдикцію над незаконним перетином кордону в цьому районі, а війська передаватимуть затриманих мігрантів Прикордонному патрулю США або іншим цивільним правоохоронним органам.

За даними Офісу прокурора США, наразі 82 мігрантам було висунуто звинувачення у перетині військової зони Нью-Мексико. Американські війська не затримували жодного з них, і з ними розбиралися посадовці Митно-прикордонної та прикордонної служби.

Адміністрація Білого дому у квітні заявила, що визначила смугу площею 440 км2 вздовж Нью-Мексико як "Зону національної оборони".

Ця зона має дозволити адміністрації Трампа використовувати війська для затримання мігрантів, не застосовуючи Закон про повстання 1807 року, який надає президенту право розгортати військові США для придушення таких подій, як громадянські заворушення.

Наразі на кордоні перебуває близько 11 900 військовослужбовців. Згідно з урядовими даними, кількість мігрантів, яких спіймали на незаконному перетині кордону в березні, впала до найнижчого зафіксованого рівня.