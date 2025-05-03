Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
ГоловнаСвіт

ЄС вимагає, аби Іспанія збільшила оборонні витрати до 3% ВВП

Мадрид у 2024 році витратив на оборону лише 1,3% ВВП — найменше серед країн Альянсу.

ЄС вимагає, аби Іспанія збільшила оборонні витрати до 3% ВВП
Глава іспанського уряду Педро Санчес
Фото: EPA/UPG

Іспанія повинна підвищити оборонні витрати до 3% ВВП.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає Reuters.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За словами Кубілюса, це необхідно для протидії загрозі російської агресії в Європі. 

«Завдання уряду — знайти спосіб збільшити оборонні витрати в найближчому майбутньому», — сказав єврокомісар.

Очікується, що 23 країни ЄС, які також є членами НАТО, зокрема, Іспанія, погодяться на саміті Альянсу в червні підняти цільовий показник оборонних витрат вище нинішнього рівня у 2% від ВВП.

Президент США Дональд Трамп раніше теж закликав союзників із НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

Іспанія, яка у 2024 році витратила на оборону лише 1,3% ВВП — найменше серед країн Альянсу, — планує досягти 2% вже у 2025 році. Про це прем’єр-міністр Педро Санчес заявив 2 квітня, зазначивши, що ціль досягнуть значно раніше, ніж це передбачав попередній дедлайн - у 2029 році.

Партія Sumar, яка входить до правлячої коаліції зі соціалістами, виступила проти збільшення оборонного бюджету до 2%.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies