Зеленський: блокуванням вступу до ЄС Орбан втягує Україну у вибори

Україна до середини літа збирається отримати технічну готовність трьох кластерів, необхідних для вступу до Євросоюзу. За оцінкою віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, до 1 липня країна буде технічно готовою, повідомив український президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 2 травня.

На його думку, Україну підтримають всі члени Євросоюзу, окрім Угорщини. Українська команда їздила на переговори з угорцями, та результату поки немає.

"Якщо Орбан (прем'єр-міністр Угорщини. – Ред.) питання НАТО пов'язує зі своїм баченням закінчення війни, а я постійно говорив, що не в цьому питання. Він просто працює так, як він працює. До речі, опозиція у Орбана підготувала відкрите опитування для всіх угорців. 70% за вступ України в ЄС. Тобто люди в Угорщині за нас. Ви знаєте, що він підготував опитування – там начебто люди проти. Він контролював це опитування. А є інше опитування, і там 70% за Україну", – пояснив президент.

Зеленський вважає, що Орбан блокуванням вступу до ЄС втягує Україну в свої вибори.

"Вреші-решт ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що все одно люди там за Україну. Як би він їх не накручував. Якийсь відсоток він накрутить, але не можна просто на ненависті постійно перемагати. На мою думку, він робить небезпечні речі, дуже небезпечні речі. Ми це бачимо і уважно слідкуємо. Ми комунікуємо з іншими нашими партнерами і даємо сигнал – те, що він робить – це небезпечно для Євросоюзу. Він може бути проти, але робити якість кроки, щоб блокувати наш вступ, він не має права, тому що це вибір іншої держави. Як і ми не маємо право втручатися в долю Угорщини", – пояснив президент.