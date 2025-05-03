У межах гарантій безпеки обговорюють участь США у відбитті атак за принципом 5 статті НАТО

Одним із обговорюваних варіантів гарантій безпеки є формат за подобою 5 статті Статуту НАТО, яка говорить про те, що в разі нападу на одну країну участь в обороні беруть і інші члени Альянсу. Зараз обговорюють два різні підходи розміщення в Україні контингенту або коаліційних сил.
Але обидва варіанти передбачають велику і сильну українську армію, пояснив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 2 травня. Це – номер один для України в гарантіях безпеки.
"Ми відкрито про це говоримо. Далі є два напрямки. Це контингент в серйозної кількості, або це контингент, який в меншій кількості, показує присутність. Тобто меншої кількості, але з підключенням, якщо є п'ята стаття. Або на кшталт п'ятої статті. Це є різні формати. Велика кількість потрібна контингенту, якщо немає бекстопу американського. І це абсолютно складно для всіх, тому що це дороговартісний шлях. І є модель, на кшалт п'ятої статті, як Ізраїль, наприклад, є там авіація відповідна. Це і є бекстоп Америки, по великому рахунку. Коли Америка у разі агресії з боку Росії або будь-яких атак, ракет, підключається з іншими коаліціянтами в форматі захисту п'ятої статті", – пояснив президент.
Як приклад він навів іранський напад на Ізраїль, коли по країні запустили 800 ракет. Тоді США брали участь у відбитті атаки.
"І тут підіймається і авіація тощо. Ніхто не запитує щодо патрулювання – всі за патрулювання в будь-якому форматі. Всі розуміють, що патрулювання потрібне. Тобто є патрулювання, яке потрібно постійно в якомусь кількісному форматі 24/7. Всі це прийняли поки що. Тобто це не зафіксовано, ми ще не підписали цей формат, але це фіксується. Тобто сильна армія і патрулювання. Патрулювання перейде від питання моніторингу. Який буде моніторинг, від цього буде залежати і патрулювання. Але патрулювання – воно зрозуміло, тому що патрулювання відбувається в країнах Балтії. Вони знають, як це працює. В цілому для партнерів, те, що вже працює десь – це зрозуміло скільки це коштує і таке інше. Наприклад, я бачив одну з країн, яка готова до контингенту. Вона не дуже велика, але достатня серйозна кількість людей", – прокоментував Зеленський.
Котингент в Україні
У квітні до України приїздили представники держав-партнерів для обговорення розміщення контингенту. У Києві проходила зустріч з начальниками штабів країн-лідерок коаліції охочих. Французьку сторону представляв генерал Тьєррі Буркхардт, британську – адмірал Ентоні Радакін. Йдеться про гарантійний контингент, який розосередять по стратегічних точках, але не на лінії розмежування. Ці військові повинні бути гарантією безпеки після припинення вогню. У випадку повторної агресії Росії вони повинні будуть реагувати.
- Контингент активно обговорюють в межа коаліції охочих, очолюваної Британією і Францією. Але, за словами голови британського уряду Кіра Стармера, готових відправити війська більше, ніж дві країни.
- За результатами перемовин з партнерами в березні Зеленський казав, що кількість країн, які готові допомогти, зростає. Деякі готові долучитися військами, деякі – ППО.
- Ідея відправки іноземних військ, але в якості миротворців, лунала й раніше. Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців, говорив український президент Володимир Зеленський. На Мюнхенській безпековій конференції він казав, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб. Україна готова, щоб миротворці були лише з числа її громадян, але їх треба озброїти озброєнням НАТО, а також їх треба забезпечувати. Сама вона цього зробити не зможе.
- Іноземні миротворці після досягнення мирної угоди можуть бути однією з гарантій безпеки, казав Зеленський. Якщо США не хочуть відправки своїх миротворців, то можуть допомогти з ППО – потрібно ще до 25 систем Patriot, пояснював він. Хоча спершу Україна наполягала на тому, що миротворчої місії без участі американських військ бути не може. Більше на цю тему – в матеріалі "Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки".
- 17 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер прямо сказав про підтримку ідеї надсилання до України британських військових як гарантію безпеки після досягнення мирної угоди. Трамп, говорячи про розміщення в Україні іноземних миротворців, сказав, що він не заперечує. Однак самі США відправляти свої війська не хочуть.
- Скептично до миротворців як гарантії безпеки ставиться керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.