У межах гарантій безпеки обговорюють участь США у відбитті атак за принципом 5 статті НАТО

Одним із обговорюваних варіантів гарантій безпеки є формат за подобою 5 статті Статуту НАТО, яка говорить про те, що в разі нападу на одну країну участь в обороні беруть і інші члени Альянсу. Зараз обговорюють два різні підходи розміщення в Україні контингенту або коаліційних сил.

Але обидва варіанти передбачають велику і сильну українську армію, пояснив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 2 травня. Це – номер один для України в гарантіях безпеки.

"Ми відкрито про це говоримо. Далі є два напрямки. Це контингент в серйозної кількості, або це контингент, який в меншій кількості, показує присутність. Тобто меншої кількості, але з підключенням, якщо є п'ята стаття. Або на кшталт п'ятої статті. Це є різні формати. Велика кількість потрібна контингенту, якщо немає бекстопу американського. І це абсолютно складно для всіх, тому що це дороговартісний шлях. І є модель, на кшалт п'ятої статті, як Ізраїль, наприклад, є там авіація відповідна. Це і є бекстоп Америки, по великому рахунку. Коли Америка у разі агресії з боку Росії або будь-яких атак, ракет, підключається з іншими коаліціянтами в форматі захисту п'ятої статті", – пояснив президент.

Як приклад він навів іранський напад на Ізраїль, коли по країні запустили 800 ракет. Тоді США брали участь у відбитті атаки.

"І тут підіймається і авіація тощо. Ніхто не запитує щодо патрулювання – всі за патрулювання в будь-якому форматі. Всі розуміють, що патрулювання потрібне. Тобто є патрулювання, яке потрібно постійно в якомусь кількісному форматі 24/7. Всі це прийняли поки що. Тобто це не зафіксовано, ми ще не підписали цей формат, але це фіксується. Тобто сильна армія і патрулювання. Патрулювання перейде від питання моніторингу. Який буде моніторинг, від цього буде залежати і патрулювання. Але патрулювання – воно зрозуміло, тому що патрулювання відбувається в країнах Балтії. Вони знають, як це працює. В цілому для партнерів, те, що вже працює десь – це зрозуміло скільки це коштує і таке інше. Наприклад, я бачив одну з країн, яка готова до контингенту. Вона не дуже велика, але достатня серйозна кількість людей", – прокоментував Зеленський.

Котингент в Україні

У квітні до України приїздили представники держав-партнерів для обговорення розміщення контингенту. У Києві проходила зустріч з начальниками штабів країн-лідерок коаліції охочих. Французьку сторону представляв генерал Тьєррі Буркхардт, британську – адмірал Ентоні Радакін. Йдеться про гарантійний контингент, який розосередять по стратегічних точках, але не на лінії розмежування. Ці військові повинні бути гарантією безпеки після припинення вогню. У випадку повторної агресії Росії вони повинні будуть реагувати.