Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Трамп планує грандіозний військовий парад на свій день народження
Трамп планує грандіозний військовий парад на свій день народження
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
ГоловнаСвіт

США передумали надавати громадянам Румунії можливість подорожувати без віз

Адміністрація Трампа скасувала рішення попередників-демократів.

США передумали надавати громадянам Румунії можливість подорожувати без віз
Фото: ukrinform.ua

Сполучені Штати відкликали прийняття Румунії до програми Visa Waiver, яка дозволяє громадянам здійснювати короткотермінові поїздки у США без візи.

Як пише Reuters, сусід України мав стати 43-ою державою у списку. Відповідне запрошення експрезидент США Джо Байден погодив 9 січня, за 11 днів до завершення своєї каденції.

Проте у березні департамент внутрішньої безпеки заявив про тимчасове призупинення процесу приєднання Румунії через потребу додаткової перевірки. 

В новій адміністрації Дональда Трампа висловили сумнів, що європейська країна відповідає жорстким параметрам, які включають тісну співпрацю з американськими спецслужбами щодо виявлення інформації про тероризм та важкі злочини. Зрештою запрошення було скасоване.

У Вашингтоні заявили, що вдячні Румунії за зусилля у сфері безпекової взаємодії і можуть розглянути безвіз для неї у майбутньому.  
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies