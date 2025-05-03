США передумали надавати громадянам Румунії можливість подорожувати без віз

Сполучені Штати відкликали прийняття Румунії до програми Visa Waiver, яка дозволяє громадянам здійснювати короткотермінові поїздки у США без візи.

Як пише Reuters, сусід України мав стати 43-ою державою у списку. Відповідне запрошення експрезидент США Джо Байден погодив 9 січня, за 11 днів до завершення своєї каденції.

Проте у березні департамент внутрішньої безпеки заявив про тимчасове призупинення процесу приєднання Румунії через потребу додаткової перевірки.

В новій адміністрації Дональда Трампа висловили сумнів, що європейська країна відповідає жорстким параметрам, які включають тісну співпрацю з американськими спецслужбами щодо виявлення інформації про тероризм та важкі злочини. Зрештою запрошення було скасоване.

У Вашингтоні заявили, що вдячні Румунії за зусилля у сфері безпекової взаємодії і можуть розглянути безвіз для неї у майбутньому.