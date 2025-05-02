Ірландець, який працює на Росію, планував зробити репортаж про заплановані на 4 травня президентські вибори в Румунії.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що з Румунії вислали ірландського журналіста Чея Боуза, який працює на російську пропагандистську мережу Russia Today .

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Ірландець, який працює на Росію, планував зробити репортаж про заплановані на 4 травня президентські вибори в Румунії. Він вилетів з Дубліна до Бухареста, але йому не дозволили в’їхати до країни, після чого посадили на літак до Стамбула.

Крім Симоньян, на захист Боуза виступила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Прикордонна поліція Румунії підтвердила висилку пропагандиста. За результатами перевірок в аеропорту було встановлено, що Боузу заборонено в’їзд на територію Румунії.

“Громадянин Ірландії був поінформований про ситуацію... Особа залишилася в транзитній зоні та придбала квиток на рейс у напрямку Туреччини, вилетівши через кілька годин”, – розповіли у прикордонній поліції Румунії.