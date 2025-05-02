З Румунії вислали ірландського журналіста, який працював на російських пропагандистів Russia Today

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що з Румунії вислали ірландського журналіста Чея Боуза, який працює на російську пропагандистську мережу Russia Today.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Ірландець, який працює на Росію, планував зробити репортаж про заплановані на 4 травня президентські вибори в Румунії. Він вилетів з Дубліна до Бухареста, але йому не дозволили в’їхати до країни, після чого посадили на літак до Стамбула.
Крім Симоньян, на захист Боуза виступила речниця МЗС Росії Марія Захарова.
Прикордонна поліція Румунії підтвердила висилку пропагандиста. За результатами перевірок в аеропорту було встановлено, що Боузу заборонено в’їзд на територію Румунії.
“Громадянин Ірландії був поінформований про ситуацію... Особа залишилася в транзитній зоні та придбала квиток на рейс у напрямку Туреччини, вилетівши через кілька годин”, – розповіли у прикордонній поліції Румунії.
- Згідно із опитуваннями, у другому турі президентських виборів в Румунії кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску може набрати майже 50% голосів.
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У березні результати опитування були іншими. Тоді перемогу у другому турі прогнозували Нікусору Дану.
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Румунія має повторити свої президентські вибори 4 та 18 травня після того, як Верховний суд анулював початкове голосування у грудні на тлі звинувачень у втручанні Росії на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, який лідирував у опитуваннях.
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Після того, як вищий суд заблокував кандидатуру Джорджеску на повторних виборах, Джордже Сіміон та Анамарія Гавріле, відомі ультраправі політики Румунії, домовилися, що один із них відмовиться від участі, якщо обидві кандидатури схвалять. Центральне виборче бюро схвалило їх обох.
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Сіміон, лідер другої за величиною партії Румунії, Альянсу єдності румунів (AUR), і Гавріла, лідерка Партії молоді (POT), були прихильниками Джорджеску і “підігрівали націоналістичний запал своєю полум'яною риторикою”.
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Праві партії Румунії зазвичай займають проросійську позицію у зовнішній політиці та виступають проти надання військової допомоги Україні.
- Крім Румунії, вибори також відбудуться і у Молдові. Щоправда, парламентські. Президентські вибори в Румунії та майбутня парламентська кампанія в Молдові — це насправді не окремі події, а елементи єдиного сценарію російського втручання. Увесь регіон перетворився на поле бою і політичний вимір російської агресії. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Понта і Педро. Початок електорального сезону в Румунії та Молдові"