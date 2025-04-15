Опитування: у другому турі президентських виборів в Румунії Антонеску може набрати майже 50% голосів

Згідно із опитуваннями, у другому турі президентських виборів в Румунії кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску може набрати майже 50% голосів.

Про це пише Bloomberg.

Крін Антонеску, якого підтримують три правлячі партії, програє лідеру ультраправої партії Джорджу Сіміону в першому турі 4 травня. Але у другому турі, який відбудеться через два тижні після першого, він здобуде перемогу.

Згідно з опитуванням, проведеним 10-13 квітня 10-13 квітня серед 3000 осіб, Сіміон отримав би близько 33% голосів у 1 турі виборів. Кандидат від правлячої коаліції у другому турі може набрати майже 50% голосів, тоді як лідер ультраправих – лише 36%.

Лише кілька тижнів тому Антонеску відставав від позапартійних мера Бухареста Нікусора Дана та колишнього прем’єр-міністра Віктора Понти. Гаслом кампанії останнього є "Румунія перш за все". Схоже гасло використовував у своїй кампанії президент США Дональд Трамп.