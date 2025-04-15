Опитування: у другому турі президентських виборів в Румунії Антонеску може набрати майже 50% голосів

Згідно із опитуваннями, у другому турі президентських виборів в Румунії кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску може набрати майже 50% голосів.
Про це пише Bloomberg.
Крін Антонеску, якого підтримують три правлячі партії, програє лідеру ультраправої партії Джорджу Сіміону в першому турі 4 травня. Але у другому турі, який відбудеться через два тижні після першого, він здобуде перемогу.
Згідно з опитуванням, проведеним 10-13 квітня 10-13 квітня серед 3000 осіб, Сіміон отримав би близько 33% голосів у 1 турі виборів. Кандидат від правлячої коаліції у другому турі може набрати майже 50% голосів, тоді як лідер ультраправих – лише 36%.
Лише кілька тижнів тому Антонеску відставав від позапартійних мера Бухареста Нікусора Дана та колишнього прем’єр-міністра Віктора Понти. Гаслом кампанії останнього є "Румунія перш за все". Схоже гасло використовував у своїй кампанії президент США Дональд Трамп.
- У березні результати опитування були іншими. Тоді перемогу у другому турі прогнозували Нікусору Дану.
- Румунія має повторити свої президентські вибори 4 та 18 травня після того, як Верховний суд анулював початкове голосування у грудні на тлі звинувачень у втручанні Росії на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, який лідирував у опитуваннях.
- Після того, як вищий суд заблокував кандидатуру Джорджеску на повторних виборах, Джордже Сіміон та Анамарія Гавріле, відомі ультраправі політики Румунії, домовилися, що один із них відмовиться від участі, якщо обидві кандидатури схвалять. Центральне виборче бюро схвалило їх обох.
- Сіміон, лідер другої за величиною партії Румунії, Альянсу єдності румунів (AUR), і Гавріла, лідерка Партії молоді (POT), були прихильниками Джорджеску і “підігрівали націоналістичний запал своєю полум'яною риторикою”.
- Праві партії Румунії зазвичай займають проросійську позицію у зовнішній політиці та виступають проти надання військової допомоги Україні.
- Крім Румунії, вибори також відбудуться і у Молдові. Щоправда, парламентські. Президентські вибори в Румунії та майбутня парламентська кампанія в Молдові — це насправді не окремі події, а елементи єдиного сценарію російського втручання. Увесь регіон перетворився на поле бою і політичний вимір російської агресії. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Понта і Педро. Початок електорального сезону в Румунії та Молдові"