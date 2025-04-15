Bloomberg: США не підтримали заяву G7, у якій засуджується ракетний удар РФ по Україні

У Штатах кажуть, що не підтримують заяву, бо працюють "над збереженням простору для мирних переговорів".

США повідомили союзникам з "Великої сімки", що не підтримають заяву, яка засуджує російський ракетний удар по Сумах, оскільки вони хочуть продовжувати переговори з Москвою.

Про це пише Bloomberg.

Як розповіли виданню люди, знайомі із дипломатичним листуванням, адміністрація президента Дональда Трампа повідомила союзникам, що не може підписати заяву про засудження атаки, оскільки вона "працює над збереженням простору для мирних переговорів".

За словами тих самих співрозмовників, Канада, яка цього року головує у G7, повідомила союзникам, що без схвалення США неможливо оприлюднити цю заяву.

Журналісти видання бачили чернетки заяви G7. У ній мало йтися про те, що атака на Суми є доказом того, що Росія налаштована продовжувати війну.