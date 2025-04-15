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Bloomberg: США не підтримали заяву G7, у якій засуджується ракетний удар РФ по Україні

У Штатах кажуть, що не підтримують заяву, бо працюють "над збереженням простору для мирних переговорів". 

Bloomberg: США не підтримали заяву G7, у якій засуджується ракетний удар РФ по Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

США повідомили союзникам з "Великої сімки", що не підтримають заяву, яка засуджує російський ракетний удар по Сумах, оскільки вони хочуть продовжувати переговори з Москвою.

Про це пише Bloomberg.

Як розповіли виданню люди, знайомі із дипломатичним листуванням, адміністрація президента Дональда Трампа повідомила союзникам, що не може підписати заяву про засудження атаки, оскільки вона "працює над збереженням простору для мирних переговорів". 

За словами тих самих співрозмовників, Канада, яка цього року головує у G7, повідомила союзникам, що без схвалення США неможливо оприлюднити цю заяву.

Журналісти видання бачили чернетки заяви G7. У ній мало йтися про те, що атака на Суми є доказом того, що Росія налаштована продовжувати війну. 

  • Унаслідок російської ракетної атаки по Сумах 13 квітня загинули 35 людей. Серед них двоє неповнолітніх: 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.
  • Майже 50 країн і міжнародних організацій висловилися на підтримку України
  • Росія вдарила по Сумах через два дні після того, як президент Владімір Путін провів майже п'ятигодинну зустріч із спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. На цій зустрічі йшлося про припинення вогню в Україні.
  • Трамп нещордавно назвав атаку на Суми "жахливою" і додав, що йому сказали, що Росія "помилилася". Згодом він звинуватив у бойових діях свого попередника Джо Байдена та Зеленського.
  • Американський президент також відкинув ідею додаткових санкцій проти Росії після удару росіян по Сумах й нагадав, що саме він запровадив санкції проти газопроводу “Північного потоку-2” під час своєї першої каденції. 
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