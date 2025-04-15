BBC: ХАМАС відкинув нову пропозицію Ізраїлю про припинення вогню в обмін на роззброєння

Палестинське угруповання відхилило пропозицію Ізраїлю про шеститижневе припинення вогню в обмін на звільнення половини ізраїльських заручників.

Палестинське угруповання ХАМАС відхилило пропозицію Ізраїлю про шеститижневе припинення вогню в обмін на звільнення половини ізраїльських заручників, що залишилися в живих, і її роззброєння, повідомило BBC джерело.

“Ізраїльську пропозицію передали угрупованню через Єгипет і закликали до роззброєння ХАМАС без будь-яких зобов'язань Ізраїлю припинити війну чи піти зі Смуги Гази. Тому ХАМАС повністю відхилив пропозицію”, ‒ сказав виданню високопоставлений палестинський чиновник, знайомий із переговорами.

На його думку, Ізраїль тягне час, прагнучи повернути заручників без припинення війни, і цю позицію ХАМАС вважає неприйнятною.

Джерело BBC додало, що будь-яка майбутня угода має включати зобов'язання Ізраїлю припинити війну та залишити анклав.

Делегація ХАМАСу на чолі із представником організації Халілом аль-Хайя залишила Каїр у понеділок після короткого візиту, під час якого він проводив переговори з головою єгипетської розвідки.

Вважається, що ХАМАС, як і раніше, утримує в Газі 24 живих ізраїльських заручників, які були захоплені під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Раніше ХАМАС пропонував звільнити лише п'ять заручників в обмін на продовження перемир'я. Але співрозмовник BBC повідомив, що палестинське угруповання готове йти на компроміси щодо кількості заручників, яких звільнятимуть в рамках нової угоди про припинення вогню.

Єгипет передав свої нові пропозиції представникам ХАМАС, які палестинське угруповання обговорить також з іншими групами.

“Ми повідомили нашим єгипетським братам, що роззброєння руху опору ‒ це неприпустимо”, ‒ сказав представник ХАМАС, але при цьому додав, що група “пообіцяла вивчити пропозиції, керуючись міркуваннями національної відповідальності”.