Ізраїль передав ХАМАСу нову пропозицію щодо припинення вогню

Єгипет та Катар, які виступають посередниками у переговорах між Ізраїлем та ХАМАСом, передали палестинському угрупованню ізраїльський проєкт нової угоди про припинення вогню.

Як пише Reuters, офіційної відповіді з боку ХАМАСу наразі немає, але представники терористів визначили у документі щонайменше два положення, які вважають неприйнятними. Одним з них, за інформацією медіа, є вперше озвучена вимога щодо роззброєння угруповання.

ХАМАС називає відмову від зброї у свого "ополчення" "мільйоном червоних ліній" і натомість продовжує наполягати на повному виведенні ізраїльських військ зі Смуги Гази. Палестинці обіцяють звільнити усіх ізраїльських заручників за один обмін, якщо уряд Біньяміна Нетаньягу погодиться на припинення війни.