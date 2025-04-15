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Ізраїль передав ХАМАСу нову пропозицію щодо припинення вогню

Але шанси на угоду примарні.

Ізраїль передав ХАМАСу нову пропозицію щодо припинення вогню
Війна у Смузі Гази
Фото: EPA/UPG

Єгипет та Катар, які виступають посередниками у переговорах між Ізраїлем та ХАМАСом, передали палестинському угрупованню ізраїльський проєкт нової угоди про припинення вогню.

Як пише Reuters, офіційної відповіді з боку ХАМАСу наразі немає, але представники терористів визначили у документі щонайменше два положення, які вважають неприйнятними. Одним з них, за інформацією медіа, є вперше озвучена вимога щодо роззброєння угруповання.

ХАМАС називає відмову від зброї у свого "ополчення" "мільйоном червоних ліній" і натомість продовжує наполягати на повному виведенні ізраїльських військ зі Смуги Гази. Палестинці обіцяють звільнити усіх ізраїльських заручників за один обмін, якщо уряд Біньяміна Нетаньягу погодиться на припинення війни. 

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