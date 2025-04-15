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Гарвард відмовився виконувати вимоги адміністрації Трампа (доповнено)

Найвідоміший виш США наголосив на власній незалежності.

Гарвард відмовився виконувати вимоги адміністрації Трампа (доповнено)
Гарвард
Фото: Harvard University

Гарвардський університет заявив про відмову виконувати список вимог, отриманий від адміністрації президента США Дональда Трампа для збереження державного фінансування.

Як пише BBC, минулого тижня Гарварду фактично було висунуто ультиматум для "боротьби з антисемітизмом у кампусі", що передбачав зміни у керівництві навчального закладу, правилах щодо підбору персоналу та зарахування студентів.

Найвідоміший виш США наголосив на тому, що "не поступиться незалежністю та своїми конституційними правами" та назвав власні внутрішні розпорядження "вищими за федеральну владу". У Гарварді вважають, що лист від Білого дому "порушує принципи першої поправки щодо свободи слова" та "становить загрозу цінностям університету як приватної установи".

Водночас у керівництві визнали, що втрата державного фінансування, яке сягає кількох мільярдів доларів, призведе до припинення важливих досліджень. 

Доповнення. Дональд Трамп ухвалив рішення щодо замороження близько 2 мільярдів доларів для Гарвардського університету. 

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