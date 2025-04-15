Прем'єр Канади відмовився від двох інших громадянств

Очільник уряду Канади Марк Карні повідомив, що більше не є громадянином двох інших держав, позбувшись таким чином підстави для критики з боку опонентів під час передвиборчої кампанії.

Як пише CBS News, прем'єр ще понад десятиліття тому отримав ірландський паспорт на основі походження, а також став підданим Сполученого Королівства, коли працював виконавчим директором Банку Англії. Канадське законодавство дозволяє множинне громадянство.

Передвиборчий штаб Карні оприлюднив заяву, що політик здав обидва паспорти ще до вступу на посаду прем'єр-міністра, оскільки "готовий усе віддати заради Канади".

Суперечки щодо громадянства Карні спалахнули після того, як його головний опонент на майбутніх парламентських виборах П'єр Полієв заявив, що прем'єр буцімто уникає сплати податків у Канаді. Карні відкинув ці звинувачення, підресливши, що є податковим резидентом саме тієї країни, на чолі уряду якої перебуває.