Переговори мають відбутись після того, як канадці оберуть новий парламент.

На початку травня США та Канада почнуть переговори про нову торговельну угоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Премʼєр Канади Марк Карні зазначив, що домовився з Дональдом Трампом про обговорення майбутніх торговельних відносин після виборів у Канаді.

Карні запевнив, що працює над тим, щоб наступний уряд Канади "був у найкращій позиції для переговорів зі Сполученими Штатами, які, як ми з президентом домовилися, стартують з початку травня".

Очільник канадського уряду наголосив, що торговий конфлікт США з рештою світу призводить до "погіршення фінансових умов, перших ознак уповільнення світової економіки" і негативного впливу "на канадський ринок праці".

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