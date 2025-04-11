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На початку травня США та Канада почнуть переговори про нову торговельну угоду

Переговори мають відбутись після того, як канадці оберуть новий парламент.

На початку травня США та Канада почнуть переговори про нову торговельну угоду
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

На початку травня США та Канада почнуть переговори про нову торговельну угоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Премʼєр Канади Марк Карні зазначив, що домовився з Дональдом Трампом про обговорення майбутніх торговельних відносин після виборів у Канаді.

Карні запевнив, що працює над тим, щоб наступний уряд Канади "був у найкращій позиції для переговорів зі Сполученими Штатами, які, як ми з президентом домовилися, стартують з початку травня".

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Очільник канадського уряду наголосив, що торговий конфлікт США з рештою світу призводить до "погіршення фінансових умов, перших ознак уповільнення світової економіки" і негативного впливу "на канадський ринок праці".

Мита Трампа: що відомо

  • 3 квітня Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів".

  • Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.

  • Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.

  • У Канади і Штатів у питанні мит своя особлива історія. Раніше Трамп розпорядився ввести мита у розмірі 25% на товари з Канади і Мексики, а також 20% - із Китаю.

  • У відповідь Канада теж оголосила про запровадження 25% мит на американський імпорт.

  • Онтаріо ввело мита на електроенергію для Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Таке рішення ухвалили у відповідь на тарифи президента США. 

  • Тоді американський лідер анонсував нові мита проти Оттави. Опісля Онтаріо скасувало свої тарифи.
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