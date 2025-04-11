На початку травня США та Канада почнуть переговори про нову торговельну угоду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Премʼєр Канади Марк Карні зазначив, що домовився з Дональдом Трампом про обговорення майбутніх торговельних відносин після виборів у Канаді.
Карні запевнив, що працює над тим, щоб наступний уряд Канади "був у найкращій позиції для переговорів зі Сполученими Штатами, які, як ми з президентом домовилися, стартують з початку травня".
Очільник канадського уряду наголосив, що торговий конфлікт США з рештою світу призводить до "погіршення фінансових умов, перших ознак уповільнення світової економіки" і негативного впливу "на канадський ринок праці".
Мита Трампа: що відомо
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3 квітня Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів".
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Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.
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Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.
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У Канади і Штатів у питанні мит своя особлива історія. Раніше Трамп розпорядився ввести мита у розмірі 25% на товари з Канади і Мексики, а також 20% - із Китаю.
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У відповідь Канада теж оголосила про запровадження 25% мит на американський імпорт.
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Онтаріо ввело мита на електроенергію для Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Таке рішення ухвалили у відповідь на тарифи президента США.
- Тоді американський лідер анонсував нові мита проти Оттави. Опісля Онтаріо скасувало свої тарифи.