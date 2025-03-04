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Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери

Президент США вимагає від аграріїв продавати продукцію американцям.

Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп заявив, що для Мексики та Канади "вже не лишилося місця", щоб уникати підвищення мит на імпорт товарів - тож з 4 березня обіцяні республіканцем "плюс 25%" набувають чинності.

Як пише Reuters, господар Білого дому відкинув сценарій, за якого північний та південний сусіди США могли б домовитися про відтермінування чи скасування тарифів шляхом жорсткішої боротьби з каналами постачання фентанилу. Трамп порадив "перевозити виробництво до Штатів". 

Так само через нібито залученість до наркотрафіку з 10% до 20% зростає мито для китайських товарів. 

Фондові ринки вже відреагували значним падінням американських акцій. Просіли курси мексиканського песо та канадського долара. 

Трамп також попередив американських фермерів, що з 2 квітня планує запровадити мита на експорт, змушуючи їх реалізовувати продукцію всередині країни. 

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